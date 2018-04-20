روسيا تنقل لمصر نظام محاكاة لتدريب عاملي محطة "الضبعة" النووية

أعلنت شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة أنها ستورد إلى مصر أجهزة محاكاة لتدريب منظفي أول محطة مصرية للطاقة النووية "الضبعة" على إدارتها والتي ستبنى بمشاركة روسيا.

وأوضحت "روس آتوم" أن أجهزة التدريب المهني صممت على نطاق كامل وستشمل برامج رقمية تحليلية متكاملة تحاكي عمل محطات الطاقة النووية ومن شأنها تدريب موظفي "الضبعة" على العمل في نقاط المراقبة للمحطة، فضلا عن تحليل عمل أنظمة المحطة في ظروف التشغيل العادية والحوادث.

وستساعد أجهزة التدريب هذه العاملين في المحطة على دعم المستوى المهني المطلوب.

ومن المخطط إنشاء محطة "الضبعة" متكونة من 4 وحدات للطاقة وتجهيزها بمفاعلات نووية من نوع ВВЭР-1200 من الجيل الجديد "3+" التي تتسم بمستوى السلامة العالي والمعايير الفنية المحسنة. وتعادل سعة وحدة واحدة 1200 ميغاوات.

وقد وقع الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، على اتفاق بناء محطة "الضبعة" في 11 ديسمبر 2017.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا