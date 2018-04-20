اجتماع مغلق بين أردوغان ورئيس جهاز الاستخبارات التركية

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية هاكان فيدان.

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وبحسب مصادر في الرئاسة التركية، فإن الاستقبال جرى داخل قصر "مابين"، في مدينة إسطنبول.

وأوضحت المصادر أن اللقاء المغلق استغرق 45 دقيقة، ولقاء اليوم هو الثاني بين أردوغان وفيدان في غضون أسبوعين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال اليوم الجمعة إنه ثمة مساع لتنفيذ مشروع لإعادة تشكيل المنطقة انطلاقا من العراق وسوريا، مؤكدا أن عبئا كبير جدا سيقع على عاتق تركيا.

وأضاف الرئيس التركي أردوغان أن حساسية الفترة التي تمر بها بلاده والبقعة الجغرافية التي توجد ضمنها، تستوجب اتخاذ قرارات سريعة وتطبيقها بدراية.

المصدر: وكالات