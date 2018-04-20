مقتل مراسل قناة غروزني في دمشق

قدم الرئيس الشيشاني رمضان قديروف تعازيه في مقتل المواطن السوري إيهاب بلان الذي عمل مراسلا حربيا لشبكة "غروزني" للإذاعة والتلفزيون الشيشانية على أيدي الإرهابيين في دمشق.

وقال قديروف عبر صفحته في موقع "فكونتاكتيه" الروسي للتواصل الاجتماعي إن المراسل المتعاقد مع شبكة "غروزني" في سوريا، إهاب بلان، قتل برصاصة أطلقها إرهابيو تنظيم "داعش" على الصحفي في دمشق.

وعبر قديروف عن تعازيه لذوي الصحفي وأصدقائه وقناة "غروزني" بوفاته، قائلا: "إرهابيو دولة إبليس أظهروا وجوههم الحقيقية مجددا بقتلهم شابا صاحب المهنة الأكثر سلامة، وتعاون أيضا مع مؤسسة صندوق أحمد قديروف الخيرية".

وذكر الرئيس الشيشاني أن سلطات الجمهورية ستقدم مساعدة مالية لعائلة الصحفي القتيل.

وذكرت مواقع إخبارية سورية أن الصحفي قتل أثناء تغطيته للمعارك الدائرة بين القوات السورية وتنظيم "داعش" على أطراف مخيم اليرموك جنوبي دمشق.

المصدر: vk.com/ramzan + مواقع إخبارية سورية

إينا أسالخانوفا