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مصادر لـ RT: مقتل 12 عسكريا سوريا شمالي اللاذقية

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مصادر لـ RT: مقتل 12 عسكريا سوريا شمالي اللاذقية
AFP STRINGER
صورة من الأرشيف
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ذكرت مصادر صحفية سورية لـ RT أن 12 عسكريا سوريا قتلوا في اشتباكات مع المسلحين شمالي محافظة اللاذقية السورية.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات وقعت بعد عملية تسلل لمسلحي ما يسمى بـ "هيئة تحرير الشام"، التي يعد تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نواتها، في منطقة تل رشو شمالي المحافظة المذكورة.

وفي نفس السياق ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش السوري قصف مناطق في ريف اللاذقية الشمالي، واستهدف القصف مواقع المسلحين في محور التفاحية، بالإضافة إلى الاشتباكات في محور تلة رشو اليوم الجمعة.

وتسيطر القوات السورية على معظم أراضي محافظة اللاذقية، باستثناء مناطق في أقصى شمال المحافظة على الحدود مع تركيا والحدود الإدارية بين محافظتي اللاذقية وإدلب.

وكان الجيش السوري قد تمكن في نهاية عام 2015 وبداية 2016 من تحرير العديد من المناطق في ريف اللاذقية من مسلحي "الجيش الحر" و"جبهة النصرة" والمسلحين التركمان وغيرهم.

المصدر: RT

أنطون زوييف

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