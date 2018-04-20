أوكرانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر

حذرت وزارة الخارجية الأوكرانية مواطنيها من السفر إلى مصر، بسبب تمديد حالة الطوارئ في هذه البلاد.

وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان لها: "ننصح المواطنين بعدم الذهاب للاستجمام في مصر، في حين يتم تمديد حالة الطوارئ في البلاد، وتوصي وزارة الخارجية بشدة الأوكرانيين عند التخطيط للرحلات إلى مصر الأخذ في الاعتبار حالة الطوارئ في البلاد، فضلا عن إجراء عمليات مكافحة الإرهاب".

وأوضحت الخارجية الأوكرانية في بيانها، أن البرلمان المصري وافق على تمديد حالة الطوارئ مرة أخرى في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أنه في ظروف حالة الطوارئ يتم تكثيف الإجراءات الأمنية في المطارات والفنادق وأماكن الآثار الدينية والمباني الدينية ومناطق المنتجعات والشواطئ المجاورة".

بالإضافة إلى ذلك ، تقوم القوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية في مصر بتنفيذ عملية مكافحة الإرهاب في سيناء 2018 في الأجزاء الشمالية والوسطى من شبه جزيرة سيناء ودلتا النيل والصحراء الغربية لمصر.

وحذرت الخارجية الأوكرانية مواطنيها المتواجدين في مصر من السفر إلى شمال ووسط سيناء، وكذلك إلى المناطق الصحراوية غرب النيل.

المصدر: وكالات