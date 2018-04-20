قائد مجموعة مسلحة في الساحل يسلم نفسه للجيش الجزائري

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، أن أحد قادة تنظيم إرهابي ينشط في منطقة الساحل الإفريقي، سلم نفسه للسلطات العسكرية في ولاية تمنراست الحدودية مع النيجر ومالي.

ووفق بيان للوزارة، فقد سلم مسلح خطير مسؤول في أحد التنظيمات بمنطقة الساحل، نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست (جنوب شرق)، وأضافت أن الأمر يتعلق بالمدعو "العربي خليفة" والملقب بـ"أبو أيوب".

وأشارت الوزارة إلى أن العربي خليفة كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء، موضحة أن "أبو أيوب" التحق بالجماعات المسلحة عام 2010"، دون ذكر اسم الجماعة التي ينتمي إليها.

ودعت الوزارة في بيانها من تبقى من المسلحين إلى اغتنام فرصة الاستفادة من التدابير القانونية السارية، على غرار الكثير ممن سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية.

الدفاع الجزائرية

وبلغ عدد الذين سلموا أنفسهم منذ مطلع العام الحالي 26 مسلحا أغلبهم كانوا ينشطون في شمالي مالي، وشمالي النيجر، وجنوب غربي ليبيا.

كما تمكنت القوات الجزائرية من اعتقال ثلاثة مسلحين في منطقة عين لبنى زيامة منصورية بجيجل، شمالي الجزائر.

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية