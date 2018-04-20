بالصور.. فلسطينيون يبتكرون أساليب جديدة للمقاومة

ابتكر الفلسطينيون أساليب جديدة لمقاومة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وانتشرت صور لأطفال وبالغين بصدد إطلاق طائرات ورقية في سماء غزة على شكل علم فلسطين، تحمل زجاجات حارقة، أحرقت خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الدونمات الزراعية في الجانب الإسرائيلي المحيط بالقطاع.

ويشارك الفلسطينيون اليوم الجمعة في جمعة "الشهداء والأسرى"، وللجمعة الرابعة على التوالى تستمر فعاليات مسيرات العودة على الحدود الشرقية لغزة بعد اقتراب خيام العودة مسافة 50 مترا من المنطقة الأمنية العازلة، وسط تهديد إسرائيلي مستمر واعتداء بالذخيرة الحية على المتظاهرين العزل رغم التحذيرات الأممية والحقوقية المستمرة.

المصدر: وكالات