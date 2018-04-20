رصد سيارة تابعة لمنظمة دولية قرب موقع الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما

ذكرت وكالة "رويترز" أن سيارة تابعة لإحدى المنظمات الدولية لوحظت اليوم في محيط موقع الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان تأكيدهم ملاحظة السيارة، وكانت تسير بمرافقة الشرطة العسكرية الروسية، مضيفة أن السيارة التي أعلن في البداية أنها تابعة للأمم المتحدة تحمل لوحات تستخدمها منظمات دولية.

وأشارت الوكالة إلى أن الصحفيين لم يسمح لهم بالاقتراب من القافلة التي ضمت أيضا عربة تابعة لقوات الأمن السورية، ولم يتضح لحد الآن من كان داخل السيارة ولأي منظمة تتبع السيارة.

وجاء ذلك بعد ثلاثة أيام من تعرض بعثة أمنية تابعة للأمم المتحدة لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، أثناء تنفيذها مهمة استطلاعية في دوما تمهيدا لدخول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى المدينة.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف