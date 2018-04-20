الصين تكمل برنامجها الإنساني للاجئين السوريين في لبنان

أعلنت الصين اكتمال تنفيذ برنامج مساعداتها الإنسانية إلى لبنان، الذي تعهدت بكين بتقديمه في إطار مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان.

وأعلن السفير الصيني لدى بيروت، وانغ كه جيان، عن توقيع بروتوكول مع ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في لبنان، تانيا شابويزا، بشأن اكتمال تنفيذ برنامج المساعدات الإنسانية الذي تعهدت به.

وقال وانغ: "بعد أكثر من عام من العمل المكثف اكتمل المشروع الآن وتم توفير جميع الأدوات المكتبية والملابس الشتوية للأطفال السوريين اللاجئين في لبنان".

وأضاف "لقد خففت مساعدات الصين من الوضع الإنساني للاجئين السوريين في لبنان"، مشيدا بالتعاون الجيد مع اليونيسيف، مؤكدا أن الحكومة الصينية ستواصل بذل جهودها لتخفيف الوضع الإنساني للاجئين السوريين وتعزيز الحل السياسي للأزمة السورية.

من جانبها، أشادت شابويزا بالجهود التي بذلتها الصين، ومساعدتها أكثر من 92 ألف طفل لاجئ سوري في لبنان.

وقالت "لقد تمكنا من تزويد أكثر من 86 ألف طفل بأنواع مختلفة من اللوازم المدرسية، وذلك كان إسهاما ضروريا للغاية بالنسبة لنا".

وكانت الحكومة الصينية ومنظمة "اليونيسيف" قد وقعتا في فبراير العام الماضي اتفاقية لتزويد المنظمة بمساعدات نقدية بقيمة مليون دولار أمريكي.

المصدر: وكالات

نادر همامي