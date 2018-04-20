قذائف "البقرة" تصيب طائرة في مطار معيتيقة بليبيا

كشف مصدر أمني عن إصابة المطار الرئيسي في العاصمة الليبية طرابلس بصواريخ، ألحقت أضرارا بطائرة كانت تستعد للإقلاع.

وقال متحدث من قوة الردع الخاصة، أمس الخميس، إن صاروخا أصاب طائرة "إيرباص 320"، في حين أصابت صواريخ أخرى صالة الوصول بمطار معيتيقة، حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، دون حصول أي إصابات.

وأضاف أن الصواريخ أطلقها موالون لزعيم جماعة مسلحة يعرف باسم بشير "البقرة"، وهي جماعة خاضت قوة الردع معها اشتباكات من قبل، وتتهمها بقصف معيتيقة بين الحين والآخر، تحت جنح الظلام.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تلفيات بالمدرج وثقوبا في جناح وهيكل الطائرة.

في غضون ذلك، أعلنت إدارة مطار معيتيقة حالة الطوارئ، خشية من تكرار الهجوم، واستقبل مطار مصراتة الدولي، أمس الخميس، 4 طائرات تابعة لطيران النفط، قادمة من مطار معيتيقة، تجنبا لتعرضها للقصف.

وقال مسؤول مكتب الخطوط الجوية الإفريقية بمطار مصراتة محمد السبتي، إن: "تعليمات صدرت لاحتياطات أمنية بتوجه كافة الطائرات التابعة للخطوط الإفريقية والخاصة بالنفط والشحن من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة".

وتواجه شركات الطيران صعوبة في الحفاظ على خدماتها والإبقاء على اتصال ليبيا بالعالم الخارجي، في الوقت الذي لحقت فيه أضرار بطائراتها جراء الهجمات على المطارات الليبية.

المصدر: رويترز