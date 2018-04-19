اجتماع عسكريين من روسيا والعراق وإيران وسوريا في بغداد

ذكرت وزارة الدفاع الإيرانية أن عسكريين من إيران وروسيا وسوريا والعراق عقدوا، اليوم الخميس، اجتماعا واسعا في بغداد لمناقشة التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

وأوضحت الدفاع الإيرانية أن الاجتماع جرى داخل المركز الرباعي المعلوماتي الأمني المؤلف من الدول الـ4، مشيرة إلى أن الاجتماع شارك فيه كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين من البلدان المذكورة.

وقدم مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، اللواء سعد العلاق، الذي ترأس وفد بلاده، تقريرا عن أنشطة المركز الرباعي في فترة مكافحة الإرهاب وخاصة تنظيم "داعش".

أما إيران فمثلها في الاجتماع وزير دفاعها، العميد أمير حاتمي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العراق حاليا، فيما لم يكشف بعد عن المسؤولين الذين قدموا من سوريا وروسيا.

جدير بالذكر أن الاجتماع جرى في اليوم الذي شن فيه الطيران العراقي، حسبما أعلن رئيس وزراء، حيدر العبادي، ضربات جوية على أهداف لـ"داعش" في الأراضي السورية، وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية، يحيى الزبيدي، لاحقا، أن العملية نفذت بتنسيق وثيق مع السلطات في دمشق.

وأكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن أدعياء السلام قد أصبحوا اليوم أكثر الحكومات إجراما ضد شعوب العراق وسوريا واليمن المظلومة.

وفي تصريحات أدلى به خلال اجتماع المركز الرباعي الأمني في بغداد، شدد وزير الدفاع الإيراني على أهمية المساعي الدؤوبة التي بذلت ليل نهار في مكافحة الجماعات الإرهابية وقال إن "التحالف، التي تبلور بمشاركة الدول الأربع، إيران والعراق وسوريا وروسيا على أساس إرادة قادتها، قد أدى دورا جادا ومؤثرا في دحر تنظيم داعش".

وأضاف حاتمي، حسبما نقلته وكالة "فارس"، أن "الإدراك المشترك للتهديدات، والمصالح المشتركة، وبالتالي التعاون الاستخباراتي المشترك بين الدول الأربع في التقدم بأهداف ومهمات التصدي للإرهاب، شكلت تجربة ناجحة في إعادة الأمن والاستقرار وينبغي أن تتحول هذه التجربة إلى أساس للتعاون المستقبلي".

يذكر أن المركز الأمني المعلوماتي في بغداد تأسس عام 2015 في إطار تطبيق اتفاق بين العراق وإيران وسوريا وروسيا لتعزيز تبادل المعلومات الخاصة بمكافحة الإرهاب، ويضم ممثلي هيئات أركان جيوش الدول الـ4 ويهدف المركز جمع ومعالجة وتحليل المعلومات عن الوضع في منطقة الشرق الأوسط وتوزيعها على هيئات أركان القوات المسلحة للدول المشاركة في المركز وذلك لتنسيق العمليات العسكرية لمحاربة تنظيم "داعش".

المصدر: فارس + تسنيم + أ ف ب

رفعت سليمان