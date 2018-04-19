الجزائر تبحث زيادة حصتها في الحج مع السعوديين

قال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة في الجزائر، يوسف عزوزة، الخميس إن الجزائر لا تزال تنتظر رفع حصة حجاجها وفق ما يتماشى مع عدد سكان الجزائر.

وأوضح عزوزة، لدى إشرافه على قافلة الحجاج في ولاية المسيلة، أن الجزائر تترقب رفع حصة الحجاج بما يتوافق مع ارتفاع عدد السكان، مشيرا إلى أن الإحصاء المعتمد حاليا من طرف السلطات السعودية قديم.

وأضاف أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، كان قد تطرق إلى هذا الملف رفقة وزير الحج السعودي في آخر لقاء جمعهما، وطالب على إثره بضرورة إعطاء الجزائر حصتها كاملة، ومنه سيتم رفع عدد الحجاج، ما يسمح لفئات أخرى بأداء هذه الشعيرة الدينية.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية