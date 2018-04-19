استنفار في الجزائر بسبب حنّاء قتلت 59 شخصا في ليبيا!

وجهت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية في وزارة التجارة الجزائرية مراسلة مستعجلة إلى مديريات التجارة تحذرهم من حنّاء سوداء تنتج في ليبيا، بحسبما أفادت صحيفة الشروق الجزائرية.

وقالت مديرية الرقابة الاقتصادية إن الحناء السوداء قتلت 59 شخصا في ليبيا بسبب احتوائها على مواد كيميائية خطيرة حسب تحاليل وزارة الصحة الليبية.

وفتحت مديرية التجارة بالجلفة تحقيقا في قضية الحناء واستنفرت جميع وحداتها لمراقبة الأسواق وتحذير المواطنين من مخاطرها.

وأكد مسؤول في المديرية المذكورة أن مصالحهم تلقت مراسلة تحذر من استعمال حناء سوداء من إنتاج ليبي قد تكون تسوق بالولاية، مشيرا إلى أن مصالح الأمن والدرك وجميع الهيئات الأمنية فتح تحقيقا أمنيا في الواقعة.

صحيفة الشروق الجزائرية

المصدر: صحيفة الشروق الجزائرية