الداخلية السعودية: مقتل 4 من أفراد الأمن بإطلاق نار في منطقة عسير

أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل 4 من رجال الأمن بإطلاق مجهولين النار على نقطة تفتيش أمنية في منطقة عسير.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن المتحدث الأمني باسم الداخلية، أن الهجوم وقع على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، بمنطقة عسير، وأن رجال الأمن السعوديين الذين قتلوا جراء إطلاق النار هم الرقيب أحمد إبراهيم عسيري، ووكيل الرقيب عبدالله غازي الشهري، ووكيل الرقيب صالح علي العمري.

وأكد المتحدث أنه تم تحديد هوية عدد من المتورطين في الهجوم والقبض على اثنين منهم، سعوديي الجنسية، وأن مصلحة التحقيق تقتضي عدم إعلان أسميهما في الوقت الراهن.

وأضاف أن المتابعة الأمنية أسفرت عن رصد شخص ثالث من المتورطين في الجريمة أثناء محاولته الفرار، وتم القضاء عليه أثناء تبادل إطلاق النار، الذي أسفر أيضا عن إصابة خمسة من رجال الأمن للإصابة، توفي أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى.

المصدر: واس

أنطون زوييف