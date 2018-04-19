لافروف: جهات تحاول عرقلة عمل المحققين الدوليين في دوما

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لاغروف إن جهات تحاول عرقلة عمل محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مكان الهجوم الكيميائي المزعوم داخل بلدة دوما السورية.

وقال لافروف اليوم الخميس: "أثناء وجودهم (الفريق الأمني الأممي) في هذه المنطقة بدأ إطلاق النار من جزء المدينة الذي لا زال فيه عشرات المتطرفين.. ومن الواضح، أنهم أبلغوا (الإرهابيين) سابقا بمن سيتجه إلى المنطقة ولأي غرض".

وأضاف لافروف: "لدينا قلق من أن معنيين يحاولون عرقلة عمل بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما. بالطبع، لا نشكك في مهنية خبراء المنظمة العاملين في لاهاي والبعثات الخارجية، لكننا لا نستبعد وتتوافر شهادات تدل على ذلك، أن جهات تحاول استغلال هؤلاء الخبراء والعلماء لأغراض سياسية". .. "قوى معينة كانت مهتمة بالحيلولة دون وصول المحققين إلى مكان الهجوم الكيميائي المزعوم في الوقت المحدد".

وتعرض الفريق المكلف باستطلاع الوضع الأمني في دوما تمهيدا لوصول خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إليها لإجراء تحقيقهم في مزاعم استخدام الكيميائي هناك في 7 أبريل الجاري، لإطلاق نار لكن لم يصب أي من أفراد الفريق.

واضطر الفريق الأمني الأممي إلى العودة إلى دمشق جراء الحادث، ما أدى إلى تأخر دخول المحققين إلى دوما.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا





