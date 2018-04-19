الجيش الجزائري يعزز أسطوله البحري بغواصة روسية

ذكر موقع menadefense الفرنسي المتخصص في التحليل العسكري أن القوات البحرية الجزائرية ستستلم خلال الأيام القليلة المقبلة غواصة عسكرية مطورة روسية الصنع من طراز "كيلو 636".

وستضاف الغواصة الجديدة وهي مزودة بصواريخ "Klub S" إلى الأسطول البحري الجزائري المكون من أربع غواصات ذات محركات الديزل من الطراز نفسه.

وأفاد الموقع بأن سفينتين عسكريتين جزائريتين غادرتا، في 4 أبريل الجاري، ميناء وهران في اتجاه ميناء سان بطرسبورغ لتأمين استلام الغواصة الجديدة ومرافقتها إلى الجزائر.

وفي 5 أبريل، ظهرت سفينة الجر "المساند 703" وغواصة "كيلو 022" المسماة "أكرم باشا" قرب السواحل البرتغالية رفقة الفرقاطة Jacinto Candido البرتغالية، قبل أن تصل السفينتان الجزائريتان إلى ميناء سان بطرسبورغ شمالي روسيا يوم 12 من أبريل.

ومن المخطط أن تستلم البحرية الجزائرية غواصة سادسة من طراز "كيلو 636" الصيف القادم بعد انتهاء التجارب البحرية عليها.

وبفضل هاتين الغواصتين، ستصبح الجزائر واحدة من الدول المالكة لأقوى أسطول غواصات في منطقة البحر المتوسط بعد وصول عدد غواصاتها إلى 6 وجميعها روسية الصنع من طراز "كيلو".

وقد تعاقدت الجزائر مع روسيا على شراء غواصتين جديدتين خلال زيارة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إلى موسكو في العام 2013.

menadefense.net

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المصدر: menadefense.net

إينا أسالخانوفا