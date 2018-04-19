بن راشد يتغنى ببن سلمان وبن زايد

نشر نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قصيدة جديدة بعنوان، "بن زايد وبن سلمان".

وتغنى بن راشد بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وفيما يلي نص القصيدة:

ما مِثْلِهُمْ في النَّاسْ مشبِهْ علىَ البالْ

بَسْ يِشْبَهْ محمَّدْ بعزمِهْ محمَّدْ

هذا خَلَفْ زايِدْ بفكرهْ والأفعالْ

وهذاكْ بوسَلمانْ في عَزمِهْ أوحَدْ. https://t.co/H03YzJi80mpic.twitter.com/ncNT3CO3hb — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 18 avril 2018

المصدر: RT