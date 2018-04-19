بن راشد يتغنى ببن سلمان وبن زايد
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نشر نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قصيدة جديدة بعنوان، "بن زايد وبن سلمان".
وتغنى بن راشد بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وفيما يلي نص القصيدة:
ما مِثْلِهُمْ في النَّاسْ مشبِهْ علىَ البالْ— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 18 avril 2018
بَسْ يِشْبَهْ محمَّدْ بعزمِهْ محمَّدْ
هذا خَلَفْ زايِدْ بفكرهْ والأفعالْ
وهذاكْ بوسَلمانْ في عَزمِهْ أوحَدْ. https://t.co/H03YzJi80mpic.twitter.com/ncNT3CO3hb
المصدر: RT
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