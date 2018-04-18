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عسكريون قطريون يعودون من السعودية بعد مشاركتهم في "درع الخليج" (صور)

أخبار العالم العربي

عسكريون قطريون يعودون من السعودية بعد مشاركتهم في
AFP
عناصر من الجيش القطري
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أفادت وزارة الدفاع القطرية بأن الوفد العسكري الذي مثل قطر في تمرين "درع الخليج" المشترك رقم 1 في السعودية، عاد إلى البلاد.

وأوضحت مديرية التوجيه المعنوي في الوزارة أن الوفد، الذي ترأسه العميد ركن خميس محمد دبلان، وصل إلى قاعدة العديد الجوية.

ونشرت الوزارة صورا تظهر العسكريين القطريين الذين شاركوا في "درع الخليج"، بعد عودتهم إلى قطر.

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وأضاف بيان الدفاع القطرية أن فعاليات التمرين أجريت في المنطقة الشرقية من المملكة في ميدان صامت في راس الخير شمال منطقة الجبيل، واشتمل التدريب على عدة مراحل بدءا بتمرين مراكز القيادة ثم التمرين الميداني واختتم بتمرين اليوم الختامي الذي تم فيه تنفيذ تمرين لحرب نظامية وغير نظامية بالذخيرة الحية، بالإضافة إلى صف للعرض العسكري شاركت به دولة قطر مع الدول الأخرى.

المصدر: وزارة الدفاع القطرية

رفعت سليمان

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