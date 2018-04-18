زوجة السادات: "حرب أكتوبر 73" لا زالت مستمرة

أكدت السيدة جيهان زوجة الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، أن حرب أكتوبر عام 1973 لا زالت مستمرة حتى الآن.

ورأت جيهان خلال إحدى الندوات في مصر أن الشعب عليه مساندة قادة القوات المسلحة المصرية ضد الإرهاب، ووصفت هذه الحرب بأنها امتداد لحرب أكتوبر.

وتحدثت جيهان السادات لأول مرة عن ذكريات لم تتطرق إليها من قبل، مثل كواليس أسفار الرئيس الراحل أنور السادات، ووجهت رسالة سلام إلى العالم والشباب، وشكرت شباب الأكاديمية العربية الذين أنتجوا فيلما عن حياتها الشخصية.

المصدر: "مواقع مصرية"