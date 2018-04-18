مجلس الأمن يرجئ زيارة بعثة أممية إلى العراق

أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، بأن مجلس الأمن الدولي قرر تأجيل زيارة بعثة أممية كانت مقررة للعراق قبل انتخابات مايو بناء على طلب من الحكومة العراقية.

ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية رسالة وجهها المندوب الدائم العراقي لدى الأمم المتحدة، محمد حسين بحر العلوم، إلى مجلس الأمن الدولي جاء فيها :" نظرا لبدء الحملة الانتخابية في 14 أبريل ولأن جميع الأحزاب السياسية والهيئات الدستورية في العراق تشارك حاليا في هذه الحملة، الأمر الذي لن يمكّن أعضاء المجلس من لقاء مسؤولين عراقيين، ترجو البعثة العراقية من المجلس تأجيل الزيارة المزمعة" إلى العراق.

وتجري الانتخابات في العراق على 329 مقعدا في البرلمان في 12 مايو المقبل وكذلك لاختيار ممثلين عن المجالس المحلية، في أول انتخابات في البلاد بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.

المصدر: أ ف ب

علي الخطايبة