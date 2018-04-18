كندا ترفع الحظر عن طائرات الشحن المصرية

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، اليوم الأربعاء، موافقة الحكومة الكندية على رفع الحظر المفروض على طائرات الشحن التجاري المصرية.

وأوضح الوزير المصري أن الحظر رفع عن طائرات الشحن (الكارجو) التابعة لرحلات مصر الطيران المباشرة إلى كندا، وذلك بعد توقفها لأكثر من عامين.

وقال الوزير إن هذا القرار سيسهم في زيادة تنافسية الصادرات المصرية إلى السوق الكندية وبصفة خاصة صادرات المحاصل الزراعية من خلال تخفيف الأعباء على مصدري المحاصل الزراعية المصرية سريعة التلف.

وأضاف أن الشحن الجوي عبر الترانزيت مرتفع، فضلا عن طول فترته الزمنية والتي تحول دون تصدير بعض المنتجات للسوق الكندية.

وقال قابيل إن هذا القرار يأتي نتيجة لجهود مكتب التمثيل التجاري في مونتريال بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني المصرية، فقد تم إعداد وترتيب زيارة لوفد فني من وزارة النقل الكندية إلى مصر لمراجعة الترتيبات الإجرائية والأمنية الخاصة بالشحن التجاري الجوي لرحلات مصر للطيران المباشرة إلى مدينة تورنتو الكندية.

وفي نوفمبر 2015 قررت الحكومة الكندية وقف شحن البضائع من مصر إلى أسواقها، بسبب الإجراءات الأمنية المفروضة على البضائع المنقولة من مصر.

وتضمن القرار كل البضائع المصرية حتى المنقولة عبر خطوط جوية أخرى، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ قرار وقف عمليات الشحن إلى حين إشعار آخر.

وتأتي هذه الخطوة بعد فرض حظر السفر على مصر من قبل عدد من الدول الأجنبية، بسبب مخاوف متعلقة بأمن المطارات المصرية، في أعقاب إسقاط طائرة روسية فوق سيناء.

المصدر: "صحف مصرية"