حماس تطالب مصر بالضغط على إسرائيل لتنفيذ "صفقة شاليط"

طالبت حركة "حماس" الوسيط المصري بالضغط على إسرائيل في صفقة تبادل الأسرى.

وأكدت حماس في بيان صدر عنها، أنها طالبت الحكومة المصرية، بإلزام حكومة إسرائيل بإطلاق سراح محرري صفقة "وفاء الأحرار" أو "صفقة شاليط"، والذين أعيد اعتقالهم، بما يخالف بنود الصفقة.

كما طالبت الحركة حكومة إسرائيل بالالتزام باتفاق التبادل، وإطلاق سراح كل الأسرى الذين شملتهم الصفقة وأعيد اعتقالهم، كمقدمة لأي مفاوضات حول صفقة تبادل ثانية.

وكانت حماس توصلت إلى صفقة تبادل مع إسرائيل أعلن عنها في 11 أكتوبر 2011 بوساطة مصرية، أفرجت بموجبها الحركة عن الجندي جلعاد شاليط مقابل إفراج إسرائيل عن 1047 أسيرا وأسيرة، لكن تل أبيب أعادت اعتقال نحو 55 منهم.

المصدر: "صحف مصرية"