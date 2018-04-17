ماتيس: نأمل في أن يستوعب الأسد الرسالة هذه المرة

أعرب وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، عن أمله في أن يستوعب الرئيس السوري، بشار الأسد، "الرسالة" التي مثلتها الضربات الثلاثية الأخيرة على سوريا.

وقال ماتيس، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الثلاثاء مع نظيره الألباني في مقر البنتاغون، إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا "فعلت ما اعتبرته صحيحا بالتوافق مع القانون الدولي" من خلال توجيه ضربات مشتركة على سوريا فجر 14 أبريل بذريعة استخدام الجيش السوري أسلحة كيميائية في مدينة دوما.

وأضاف ماتيس: "آمل في أن يستوعب نظام الأسد الرسالة هذه المرة".

وتابع موضحا: "أن كلا من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وهي الدول الحليفة في إطار الناتو، عملت سوية لضمان حظر الأسلحة الكيميائية، وهو سبب تحركنا المشترك، ولم يكن علينا البحث عن أرضية مشتركة لأنها كانت موجودة أصلا".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

رفعت سليمان