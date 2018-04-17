شاهد.. أول فيديو للبريطانية المسجونة في مصر

نشرت صحيفة بريطانية فيديو للبريطانية لاورا بلومر المسجونة في مصر بتهمة حمل مسكنات "ترامادول"، وظهرت لأول مرة داخل سجن في مصر.

وبينت الصحيفة أن السيدة البريطانية المسجونة في مصر ظهرت خلال فيديو وهي تشارك في الصلاة داخل السجن.

وتابعت أن لاورا بلومر، من مدينة هال، بإيست يوركشير، حكم عليها بالسجن 3 أعوام، وأودعت سجن القنطرة النسائي في مصر.

المصدر: مواقع بريطانية