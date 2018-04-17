فلسطين تحيي "يوم الأسير"

يحيي الفلسطينيون في السابع عشر من أبريل من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، لتسليط الضوء على مأساة آلاف الأسرى الذين يقبعون في المعتقلات الإسرائيلية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيانه اليوم الثلاثاء إن نحو مليون حالة اعتقال وثقت منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.

ولفت إلى أنه منذ بداية عام 2018 الجاري، اعتقلت السلطات الإسرائيلية 1928 فلسطينيا، بينهم 369 طفلا، و36 امرأة.

وأضاف أن عدد المعتقلين يبلغ اليوم نحو 6500 فلسطيني، بينهم 350 طفلا، و62 امرأة، وثماني فتيات قاصرات، إضافة إلى 6 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

المصدر: نادي الأسير الفلسطيني