 
مباشر

لافروف: مستعدون لبحث تسليم صواريخ إس-300 لسوريا

أخبار العالم العربي

لافروف: مستعدون لبحث تسليم صواريخ إس-300 لسوريا
Sputnik KIRILL KALLINIKOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k4cy

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد موسكو للنظر في جميع أنواع المساعدات العسكرية لدمشق، بما فيها صواريخ "إس-300"، في أعقاب العدوان الثلاثي عليها.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تعتزم فعلا تزويد سوريا بصواريخ "إس-300"، متجاهلة المخاوف الإسرائيلية، قال لافروف في حوار مع قناة "بي بي سي" البريطانية أمس الاثنين: "الآن نحن مستعدون للنظر في كل الخيارات لمساعدة الجيش السوري في صد العدوان".

وذكّر لافروف بأن روسيا تراجعت قبل عدة سنوات، وبطلب من "البعض"، عن توريد منظومة "إس-300" لدمشق، "لكننا الآن، وبعد العدوان المشين الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، "سنبحث كل الخيارات لضمان أمن الدولة السورية".

إقرأ المزيد
منظومات الدفاع الجوي الصاروخية" إس-300" (صورة أرشيفية) إسرائيل قلقة من حصول دمشق على "إس - 300" الروسية

يذكر أن الجيش السوري استخدم في صد العدوان الثلاثي مؤخرا منظومات دفاع جوي سوفيتية مطورة، وروسية حديثة بينها "إس-125" و"إس-200" و"بوك" و"كفادرات".

المصدر: وكالات

متري سعيد

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة