لافروف: مستعدون لبحث تسليم صواريخ إس-300 لسوريا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد موسكو للنظر في جميع أنواع المساعدات العسكرية لدمشق، بما فيها صواريخ "إس-300"، في أعقاب العدوان الثلاثي عليها.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تعتزم فعلا تزويد سوريا بصواريخ "إس-300"، متجاهلة المخاوف الإسرائيلية، قال لافروف في حوار مع قناة "بي بي سي" البريطانية أمس الاثنين: "الآن نحن مستعدون للنظر في كل الخيارات لمساعدة الجيش السوري في صد العدوان".

وذكّر لافروف بأن روسيا تراجعت قبل عدة سنوات، وبطلب من "البعض"، عن توريد منظومة "إس-300" لدمشق، "لكننا الآن، وبعد العدوان المشين الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، "سنبحث كل الخيارات لضمان أمن الدولة السورية".

إقرأ المزيد

يذكر أن الجيش السوري استخدم في صد العدوان الثلاثي مؤخرا منظومات دفاع جوي سوفيتية مطورة، وروسية حديثة بينها "إس-125" و"إس-200" و"بوك" و"كفادرات".

المصدر: وكالات

متري سعيد