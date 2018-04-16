برلماني مصري يعتصم داخل مبنى مجلس النواب

أعلن عضو مجلس النواب المصري أحمد فاروق خلال جلسة برلمانية عامة عقدت اليوم الاثنين، اعتصامه داخل مبنى المجلس وإضرابه عن الطعام.

وعلل البرلماني المصري إضرابه عن الطعام بسبب تجاهل الحكومة لمنطقة منشأة القناطر قائلا: "هذه المنطقة سقطت من حسابات الحكومة".

واعترض رئيس المجلس على مقترح النائب بالاعتصام، قائلا: "يا أحمد لغة الاعتصام غير مقبولة أنت عضو مجلس نواب ولو أن كل نائب لم تنفذ طلبات سكان دائرته قرر الاعتصام فسيصبح 596 نائبا معتصمين داخل المجلس".

المصدر: "صحف مصرية"