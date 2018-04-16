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في وثيقة.. الصدر ينتقد القمة العربية

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في وثيقة.. الصدر ينتقد القمة العربية
Reuters Alaa Al-Marjani
مقتدى الصدر
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انتقد الزعيم الديني العراقي مقتدى الصدر القمة، العربية التي اختتمت مؤخرا في المملكة العربية السعودية، بسبب إدانة بيانها الختامي لإيران.

وقال الصدر في بيان نشره مكتبه على موقعه، إن القمة العربية الـ29 والتي اختتمت أمس في مدينة الظهران السعودية، "وضعت الحطب على النار، ليس إلا، فجل همهم هو الصراع مع الجمهورية الإيرانية الإسلامية، وهو لا يخلو من صراع طائفي بين البلدين"، معتبرا أن هذا "سيزيد التأزم السياسي الذي سيكون سببا في معاناة الشعوب".

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المصدر: وكالات

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