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قتلى وجرحى بهجوم لداعش جنوب سامراء

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قتلى وجرحى بهجوم لداعش جنوب سامراء
Reuters Wissm Al-Okili
تفجير سابق في العراق
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أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط قتلى وجرحى بهجوم شنه تنظيم "داعش" في محيط بلدة الإسحاقي جنوب مدينة سامراء.

وقال مصدر أمني إن انتحاريا فجر نفسه مستهدفا مركز للشرطة قرب قرية العذية، أعقبه هجوم مسلح، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر المركز وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية تؤكد السيطرة على الموقف"، موضحا أنها بدأت بمساندة من سرايا السلام، التابعة للحشد الشعبي، بعملية تمشيط المنطقة.

المصدر: السومرية نيوز

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