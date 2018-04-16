العراق.. إعدام 13 شخصا أغلبهم أدينوا في قضايا إرهابية

قالت وزارة العدل العراقية في بيان، إنها نفذت عقوبة الإعدام بحق 13 مدانا أغلبهم بتهمة "الإرهاب"، مؤكدة أنها عاقدة العزم على تنفيذ أحكام القانون "دون التأثر" بأي ضغوط جانبية.

وأضاف البيان: "نفذت أحكام الإعدام اليوم الاثنين، بعد اكتمال جميع الإجراءات القانونية... كان من بينهم 11 مدانا بجرائم إرهاب ما بين تفجير سيارات مفخخة أو قتل عناصر أمنية أو عمليات اختطاف.

وأكدت وزارة العدل العراقية في بيانها أنها تجدد مضيها في تنفيذ أحكام القانون "بحق من ساهم في سفك الدم العراقي بدون التأثر بأي ضغوط جانبية خارج إطار القانون".

المصدر: "السومرية"

علي الخطايبة