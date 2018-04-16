صحيفة "كوميرسانت" نقلا عن مصادر دبلوماسية: روسيا ستغير سفيرها في سوريا

ذكرت مصادر دبلوماسية لصحيفة "كوميرسانت" الروسية أن روسيا ستغير سفيرها لدى سوريا.

وحسب المصادر، فإن السفير الروسي لدى الإمارات العربية المتحدة ألكسندر يفيموف من المقرر أن يحل محل السفير الروسي الحالي في دمشق ألكسندر كينشاك.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم تعيين كينشاك في منصب مدير قسم شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية بدلا من سيرغي فيرشينين، الذي تم تعيينه نائبا لوزير الخارجية الروسية ليحل محل غينادي غاتيلوف، الذي بدوره تولى منصب مندوب روسيا الدائم لدى هيئات الأمم المتحدة في جنيف.

وجدير بالذكر أنه تم تعيين ألكسندر كينشاك سفيرا لدى سوريا في ديسمبر عام 2014. وقبل ذلك كان يعمل في السفارة الروسية في بغداد وقسم شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية. وفي 2008 – 2013 كان سفيرا في الكويت.

أما ألكسندر يفيموف، فتم تعيين سفيرا لروسيا لدى الإمارات في أبريل عام 2013. وفي وقت سابق عمل في السفارة الروسية لدى الأردن وفي قسم شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية.

المصدر: صحيفة "كوميرسانت"

أنطون زوييف