مراسلة CNN "تشتمّ المدنيين" السوريين بحثا عن أدلة كيميائية

عرضت قناة " CNN" الأمريكية تقريرا مصورا، تظهر فيه مراسلتها أروى دامون، وهي تتواصل مع "الناجين" في دوما بعد الهجوم الكيميائي المزعوم، الذي ردت واشنطن عليه بقصف مواقع سورية.

وبحثا عن "المواد السامة"، تشممت المراسلة الأشخاص الذين غادروا دوما، دون تجهيزات خاصة واقية من المواد الكيميائية، وتلمست بعضا من أغراضهم، وتحسست بأنفها الأعزل البعض الآخر من متاعهم.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية قد قصفت فجر السبت مواقع في سوريا عقابا لدمشق على شنها هجوما كيميائيا مزعوما في مدينة دوما في ريف العاصمة السورية دمشق قبل أسبوع، وهو ما تنفيه دمشق نفيا قاطعا.

المصدر: وكالات