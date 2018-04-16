الملك سلمان: "درع الخليج" تأكيد على قدرتنا على العمل ضمن تحالف منسق

أشرف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على فعاليات اختتام تمرين "درع الخليج المشترك -1".

وقال العاهل السعودي في تغريدة نشرتها صفحته الرسمية على "تويتر":

في استضافة المملكة العربية السعودية لتمرين درع الخليج واجتماع قوات أكثر من 24 دولة، تأكيد على قدرتنا جميعا على العمل ضمن تحالف منسق، وتنظيم عسكري موحد، لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا.

وحضر عدد من الزعماء العرب الفعاليات الختامية للتمرين، ممن شاركوا أمس في القمة العربية في مدينة الظهران شرقي المملكة، إلى جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

#خادم_الحرمين_الشريفين يرعى فعاليات ختام تمرين "#درع_الخليج_المشترك1 " بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وكبار ممثلي 25 دولة شقيقة وصديقة مشاركة في التمرين.#واسpic.twitter.com/SbqX3VGQMi — واس (@spagov) April 16, 2018

#خادم_الحرمين_الشريفين يرعى فعاليات ختام تمرين "#درع_الخليج_المشترك1 " الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث عدد قوات الدول المشاركة والعتاد العسكري واستمر لمدة شهر .#واسpic.twitter.com/rAihnFVsdQ — واس (@spagov) April 16, 2018

#خادم_الحرمين_الشريفين يرعى فعاليات ختام تمرين "#درع_الخليج_المشترك1 " الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث عدد قوات الدول المشاركة والعتاد العسكري واستمر لمدة شهر .#واسpic.twitter.com/IH8FHEIN0h — واس (@spagov) April 16, 2018

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المصدر: واس