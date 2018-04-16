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الملك سلمان: "درع الخليج" تأكيد على قدرتنا على العمل ضمن تحالف منسق

أخبار العالم العربي

الملك سلمان:
Reuters
الملك سلمان خلال قمة الظهران
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أشرف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على فعاليات اختتام تمرين "درع الخليج المشترك -1".

وقال العاهل السعودي في تغريدة نشرتها صفحته الرسمية على "تويتر":

في استضافة المملكة العربية السعودية لتمرين درع الخليج واجتماع قوات أكثر من 24 دولة، تأكيد على قدرتنا جميعا على العمل ضمن تحالف منسق، وتنظيم عسكري موحد، لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا.

وحضر عدد من الزعماء العرب الفعاليات الختامية للتمرين، ممن شاركوا أمس في القمة العربية في مدينة الظهران شرقي المملكة، إلى جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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المصدر: واس

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