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أوكرانيا تعاقب الأسد بجريرة أبنائه!

أخبار العالم العربي

أوكرانيا تعاقب الأسد بجريرة أبنائه!
موقع الرئاسة السورية على فيسبوك
الرئيس بشار الاسد وعائلته في لقاء مع مواطنين سوريين
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ذكرت قناة "1 + 1" الأوكرانية، أن الموقع الإلكتروني الأوكراني "صانع السلام"، قد أضاف الرئيس السوري بشار الأسد إلى قائمته السوداء الخاصة بكل من يزور القرم بعد عودتها إلى روسيا.

ومن المعروف أن هذه القائمة باتت تضم مجموعة من الشخصيات السياسية والفنية والاجتماعية الروسية إضافة إلى شخصيات برلمانية وسياسية من مختلف بلدان العالم زاروا أراضي جمهورية القرم، التي عادت إلى قوام روسيا بعد انفصالها عن أوكرانيا سنة 2014.

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وذكرت القناة، أن سبب إضافة الأسد على القائمة السوداء، تصريحه بأن أبناءه قد استجموا في معسكر "أرتيك" للأطفال في شبه جزيرة القرم العام الماضي.

ويعتبر الموقع الأوكراني "العتيد"، أن أبناء الأسد انتهكوا حدود أوكرانيا وقوانينها، عندما "زاروا القرم المحتلة".  

المصدر: وكالات

ادوارد سافين

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