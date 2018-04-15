الجيش السوري يسيطر على قرية الحمرات في ريف حمص
AFP
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أكد "الإعلام الحربي السوري، سيطرة الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة على قرية الحمرات في ريف حمص الشمالي الشرقي بعد مواجهات مع جبهة النصرة وفصائل مرتبطة بها.
#عاجل— الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) 15 апреля 2018 г.
الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة يسيطرون على قرية "الحمرات" بريف حمص الشمالي الشرقي بعد مواجهات مع "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها.
#الاعلام_الحربي_المركزي
تجدر الإشارة إلى أن وحدات من قوى الأمن الداخلي السوري، كانت قد دخلت أمس السبت، إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية لتعزيز الأمن والاستقرار تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليها بعد مغادرة المسلحين منها.
المصدر: وكالات
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