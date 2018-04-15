موسكو: الترسانة الكيميائية السورية أتلفت بالكامل وتحت إشراف دولي

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية أتلفت تحت إشراف دولي، مشيرا إلى أن قنوات الاتصال بين موسكو وواشنطن لا تزال مفعلة.

وأضاف ريابكوف في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية: " قنوات الاتصال بين روسيا والولايات المتحدة تساعدنا في تشكيل موقف أكثر وضوحا ودقة في ما يستجد من أحداث"

وأعرب نائب رئيس الوزراء الروسي عن رأيه في أن تبادل المعلومات والمراسلات بين موسكو وواشنطن يساعد في تقييم الأوضاع المستجدة.

المصدر: "إنترفاكس"

علي الخطايبة