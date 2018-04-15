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هذا ما قاله الفنانون السوريون في العدوان الثلاثي!

أخبار العالم العربي

هذا ما قاله الفنانون السوريون في العدوان الثلاثي!
Reuters Sana Sana
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علّق عدد من نجوم الفن السوري على الغارة الثلاثية شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فجر أمس السبت على سوريا، وعبّر كل منهم عن مشاعره بطريقته الخاصة.

وكتب الممثل السوري باسم ياخور على حسابه في موقع "إنستغرام": "رح تضلي منورة رغم عن أنوف المعتدين".

فيما كتب الفنان مصطفى الخاني، صاحب شخصية النمس الشهيرة في مسلسل "باب الحارة": "إذا العالم وقف ضدك يا سوريا.. بكفي أنو الله معك".

 واكتفت الممثلة والمطربة ديمة قندلفت، بنشر صورة العلم السوري عبر حسابها على "تويتر".

وتمنت الفنانة يارا صبري السلامة لأهل سوريا، لافتة إلى أن القصف لا ينتج عنه سوى الخسارة والدمار.

فيما فضلت المطربة أصالة نصري عدم التحدث كثيرا واكتفت بالإشارة إلى أن الضربة نتجت عن لعبة قذرة.

واستهدفت القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية فجر السبت، عددا من المواقع في سوريا في عملية ادعى الغرب أنها لمعاقبة دمشق على هجوم كيميائي مزعوم في دوما في الغوطة الشرقية.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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