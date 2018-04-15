الإعلام الحربي ينفي تعرض جنوب حلب لغارة إسرائيلية

نفت دائرة الإعلام الحربي السوري صحة الأنباء التي تحدثت عن غارات إسرائيلية في ريف حلب الجنوبي طالت مواقع تضم عناصر من "حزب الله" اللبناني.

وذكرت دائرة الإعلام الحربي المركزي التابع لـ"حزب الله" أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غارة إسرائيلية على ريف حلب الجنوبي.

وقالت بعض وسائل الإعلام إن الانفجارات التي وقعت في جبل عزان في ريف حلب الجنوبي، كانت نتيجة لتماسّ كهربائي.

#هام

لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي نقلاً عن إعلام العدو الصهيوني وتنسيقيات المسلحين، عن غارة للعدو "الإسرائيلي" في ريف حلب الجنوبي وكذلك في الجنوب السوري.#الإعلام_الحربي_المركزي — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) 14 апреля 2018 г.

وتحدث نشطاء عن وقوع انفجارات ضخمة مساء السبت في "جبل عزان" وهو موقع تابع للجيش السوري في ريف حلب الجنوبي.

ورجح بعض النشطاء أن تكون الانفجارات الضخمة مصدرها "طيران مجهول" سمع صداه في أجواء المنطقة بعد وقوع الانفجارات مباشرة، وذهب البعض إلى أن تكون الانفجارات ناجمة عن غارات إسرائيلية.

مقطع متداول للغارات التي قصفت اسرائيل بها المليشيات الايرانيه قبل قليل في جبل #عزان#سورياpic.twitter.com/WVSDPFG6Mq — بدر (@bader_70H) 14 апреля 2018 г.

كما رجحت بعض وسائل الإعلام أن تكون الأصوات ناجمة عن انفجار الذخيرة المتواجدة في الموقع المذكور.

الحرب في سوريا

ريف حلب الجنوبي

انفجار يهز منطقة جبل عزان جنوب حلب المتواجدة فيها قوات النظام والمليشيات الموالية له ولا يعلم ان كان ناتج عن غارة جوية او ضربة صاروخية او انفجار مستودع عتاد pic.twitter.com/wgcRPMrdIQ — خرائط حروب الشرق الاوسط (@abduljabbar1612) 14 апреля 2018 г.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله