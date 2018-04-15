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الإعلام الحربي ينفي تعرض جنوب حلب لغارة إسرائيلية

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الإعلام الحربي ينفي تعرض جنوب حلب لغارة إسرائيلية
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نفت دائرة الإعلام الحربي السوري صحة الأنباء التي تحدثت عن غارات إسرائيلية في ريف حلب الجنوبي طالت مواقع تضم عناصر من "حزب الله" اللبناني.

وذكرت دائرة الإعلام الحربي المركزي التابع لـ"حزب الله" أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غارة إسرائيلية على ريف حلب الجنوبي.

وقالت بعض وسائل الإعلام إن الانفجارات التي وقعت في جبل عزان في ريف حلب الجنوبي، كانت نتيجة لتماسّ كهربائي.

وتحدث نشطاء عن وقوع انفجارات ضخمة مساء السبت في "جبل عزان" وهو موقع تابع للجيش السوري في ريف حلب الجنوبي.

ورجح بعض النشطاء أن تكون الانفجارات الضخمة مصدرها "طيران مجهول" سمع صداه في أجواء المنطقة بعد وقوع الانفجارات مباشرة، وذهب البعض إلى أن تكون الانفجارات ناجمة عن غارات إسرائيلية.

كما رجحت بعض وسائل الإعلام أن تكون الأصوات ناجمة عن انفجار الذخيرة المتواجدة في الموقع المذكور.

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله

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