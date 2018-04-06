محمد بن سلمان: أمريكا اقترفت خطأين في الشرق الأوسط.. أحدهما "فادح"!

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن الولايات المتحدة الأمريكية اقترفت خطأين في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح بن سلمان، في حديث خصّ به صحيفة "تايم" الأمريكية، أن الخطأ الأول هو التدخل في العراق، واصفا ذلك بـ "الخطأ الفادح"، وتابع: "كذلك، أعتقد أنه كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تتوقف بعد إكمال المهمة في أفغانستان، وأن تركز على كيفية تحويل أفغانستان من دولة ضعيفة إلى دولة طبيعية".

أما الخطأ الثاني: "فيتمثل في سحب القوات الأمريكية من العراق، وتفكيك الجيش العراقي، هذان هما الخطآن الكبيران اللذان تسببا في ظهور مشاكل أخرى في منطقة الشرق الأوسط"، على حد تعبيره.

وأكد ولي العهد السعودي على أن "الأخطاء تحدث، ولن تتوقف عن الحدوث لأننا بشر"، مشيرا إلى أن "الدول سترتكب الأخطاء والأفراد سيرتكبون الأخطاء، وتكمن مهمتنا في كيفية تقليل هذه الأخطاء بأكبر قدر ممكن".

المصدر: Time

رُبى آغا