أمير قطر يزور الولايات المتحدة للقاء ترامب

أعلنت الدوحة أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيلتقي يوم 10 أبريل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تلبية لدعوته، في عاصمة الولايات الأمريكية واشنطن.

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وأوضحت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن آل ثاني وترامب سيبحثان "سبل دعم وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت "قنا" أن رحلة آل ثاني إلى الولايات المتحدة ستستغرق عدة أيام وستبدأ بزيارة مقر القيادة المركزية الأمريكية بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا، حيث سيلتقي قياداتها اليوم الجمعة الموافق 6 أبريل، ليتوجه إلى مدينة ميامي، حيث يجري محادثات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين "في إطار تعزيز العلاقات القطرية الأمريكية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".

ويشمل برنامج زيارة أمير قطر في واشنطن عقد لقاءات مع عدد من الوزراء وأعضاء من الكونغرس الأمريكي وكبار المسؤولين.

وأردفت الوكالة القطرية أن الأمير سيرافقه خلال هذه الزيارة وفد رسمي وعدد من رجال الأعمال.

وفي 3 أبريل أجرى الرئيس الأمريكي وأمير قطر اتصالا هاتفيا ناقشا خلاله، حسب البيت الأبيض، "التهديد الذي تشكله إيران"، فيما أكد ترامب أيضا على أهمية حل الخلاف بين الدوحة والدول المقاطعة لها.

ومن الجدير بالذكر أن زيارة آل ثاني إلى الولايات المتحدة ستأتي بعد رحلة مماثلة قام بها إلى أمريكا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أواسط مارس الماضي، توجت بإبرام عدد من الاتفاقات المهمة بين الجانبين في مجالي الدفاع والاستثمار.

المصدر: قنا + وكالات

رفعت سليمان