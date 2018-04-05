تحرير مختطفة إيزيدية من "داعش" بعد بيعها 4 مرات

تمكنت عائلة مختطفة إيزيدية بمساعدة مجموعة ناشطين يوم الأربعاء من تحرير ابنتهم التي اختطفها تنظيم "داعش" عام 2014، من منطقة سهل نينوى في قضاء الحمدانية.

وبحسب ناشطين تحدثوا لـRT، استلمت العائلة ابنتهم المختطفة ريتا حبيب والتقت بأبيها الضرير بعد 4 أعوام من خطفها.

وقال الناشطون إن الفتاة بيعت 4 مرات في العراق وسوريا خلال هذه الفترة بحسب ما ذكرته البنت المحررة.

RT

وأعلنت الأمم المتحدة أن الإيزيديين في العراق تعرضوا لـ"محاولة إبادة" على أيدي مسلحي التنظيم.

وذكر خبراء من الأمم المتحدة، في العام الماضي، أن مسلحي تنظيم "داعش" ارتكبوا حملة إبادة ضد الإيزيديين في سوريا والعراق للقضاء عليهم من خلال القتل والرق وجرائم أخرى.

المصدر: RT