الكويت.. جهود لجلب عمالة منزلية من 11 دولة

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن وزارة الخارجية شرعت في التواصل مع 11 سفارة لدى دولة الكويت، بهدف التنسيق معها حول "جلب العمالة منها وإنعاش السوق الكويتية".

ورأى الجارالله في تصريح للصحفيين، عقب مشاركته في حفل للسفارة السنغالية بعيدها الوطني، أن الخطوات الجارية "تقود لانفراج في أزمة العمالة المنزلية في الكويت".

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وشدد المسؤول الكويتي الرفيع على أن جميع أجهزة الدولة تسعى إلى حل هذه الأزمة، مشيدا في ذات الوقت بتصريح وزير التجارة خالد الروضان حول فتح الباب أمام العمالة الأجنبية وتنويع المصادر، مؤكدا أن العمالة الإثيوبية سوف تعود.

المصدر: الجريدة

محمد الطاهر