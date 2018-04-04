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أول "بيعة علنية" للدواعش منذ خسارتهم الموصل والرقة

أخبار العالم العربي

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Reuters Abdalghne Karoof
ما تبقى من شعارات "داعش" بعد طرده
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جدد مسلحو تنظيم "داعش" ولاءهم لزعيمهم المدعو بـ "أبو بكر البغدادي"، من خلال ما يعتقد بأنه أول بيان علني بالولاء له منذ انهيار "الخلافة" المزعومة في سوريا والعراق العام الماضي.

وتناقلت البيان حسابات موالية للتنظيم الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت وكالة "رويترز" اليوم مقتطفات من نصه.

ونقلت الوكالة عن هشام الهاشمي، الذي يقدم المشورة للعديد من الحكومات بما فيها العراقية، عن شؤون التنظيم، تأكيده أن هذا هو أول تعهد علني بالولاء للبغدادي، منذ أن استعادت القوات العراقية السيطرة على الموصل في يوليو الماضي، وطرد قوات سوريا الديمقراطية مسلحي "داعش" من الرقة في نوفمبر الماضي.

المصدر: رويترز

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