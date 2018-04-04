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باريس تهنئ السيسي وتؤكد وقوفها مع مصر في محاربة الإرهاب

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باريس تهنئ السيسي وتؤكد وقوفها مع مصر في محاربة الإرهاب
Reuters / Philippe Wojazer
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أعربت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فان دور مول عن أمل فرنسا في أن تسمح إعادة انتخاب السيسي بتحقيق آمال الشعب المصري في سواد الأمن والازدهار وإقرار الحريات في إطار الدستور.

وأكدت وقوف باريس مع مصر في مواجهة التحدي المشترك المتمثل في الإرهاب، كما تقف معها من أجل حل الأزمات في المنطقة وتطوير التعاون في إطار الأمم المتحدة وإفريقيا والمتوسط.

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وأعربت عن دعم بلادها لمصر في إصلاحاتها الاقتصادية الشجاعة، كما ستتابع الحوار معها حول حقوق الإنسان والحريات.

واعتبرت أنه من الضروري أن تعول السلطات المصرية على التعددية وديناميكية المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب والتطرف الديني، معربة عن تهنئة بلادها لعبد الفتاح السيسي بانتخابه رئيسا لبلاده لولاية ثانية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الاثنين الماضي، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة تمتد سنة 2022، وذلك بعد حصوله على 97.08 في المئة من إجمالي أصوات الناخبين.

المصدر: وكالات

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