شارع باسم الروائي المصري المتنبئ بموعد وفاته

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية في مصر، إطلاق اسم الكاتب الروائي أحمد خالد توفيق الذي وافته المنية الاثنين الماضي على شارع القنطرة في طنطا، تقديرا لاسمه على إرثه الأدبي.

ورحل أحمد خالد توفيق عن عمر ناهز الـ55 عاما، بعد أزمة صحية ألمت به، انتقل على إثرها إلى مستشفى الدمرداش.

وشيع أهالي مدينة طنطا وكوكبة من المثقفين والأدباء وأساتذة وطلاب جامعة طنطا الثلاثاء جنازة الأديب الراحل.

وتنبأ الروائي المصري بموعد وفاته، قائلا في أحد مؤلفاته: "كان من الوارد جدا أن يكون موعد دفني هو 3 أبريل، بعد صلاة الظهر.. هذا هو الموت، بدا لي بسيطا ومختصرا وسريعا، بهذه البساطة أنت هنا، أنت لم تعد هنا".