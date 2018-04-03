العراق يطالب كوبا بتسديد ديونها

طالب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، كوبا بالتعاون في معالجة ملف الديون المترتبة في ذمة هافانا، موجها دعوة رسمية لوزير خارجيتها لزيارة بغداد.

وقال مكتب الجعفري في بيان إن "وزير الخارجية تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير كوبا الجديد غير المقيم في بغداد ألكسيس باندريش فيغا"، مبينا أن "الطرفين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها إلى ما يحقـق طموح الشعبين الصديقين".

وأكد البيان، أن "الحكومة تتجه إلى ترويج فرص الاستثمار في العراق، وأنه بإمكان الشركات الكوبية الاستفادة منها، والمساهمة في إعادة الإعمار، وضرورة توسيع التعاون العلمي، والثقافي بين بغداد وهافانا، وتوقيع مذكـرات التفاهم في مختلف المجالات".

وزير الخارجية يتسلـم نسخة من أوراق اعتماد سفير كوبا الجديد غير المقيم في بغداد



تسلم وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري نسخة من أوراق اعتماد سفير كوبا الجديد غير المُقيم في بغداد السيد ألكسيس باندريش فيغاhttps://t.co/YQhRApuDnQpic.twitter.com/MVTtS3o7pR — الخارجية العراقية (@Iraqimofa) ٢ أبريل، ٢٠١٨

ودعا الجعفري، الجانب الكوبي إلى "التعاون مع العراق في معالجة ملف الديون، سيما وأن العراق يمر بظروف استثنائية بسبب انخفاض أسعار النفط، وتكلفة الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية".

من جهته، أكد السفير الكوبي ألكسيس باندريش فيغا، استعداد بلاده لمساعدة العراق وتعزيز العلاقات بين البلدين.

المصدر: السومرية نيوز