التحالف العربي: تعرض ناقلة نفط سعودية لهجوم حوثي غرب ميناء الحديدة (بالصور)

أعلن التحالف العربي أن الحوثيين هاجموا إحدى ناقلات النفط السعودية في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة اليمني.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي: "في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، وبفضل من الله باءت محاولة الهجوم بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف وتنفيذ عملية سريعة، ونتج عن الهجوم إصابة الناقلة بشكل طفيف، واستكملت خطها الملاحي وأبحرت شمالا ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية".

صور | ناقلة النفط #السعودية التي تعرضت لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء #الحديدة. #الإخباريةpic.twitter.com/SlPEzuEzdg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٣ أبريل، ٢٠١٨

وشدد المالكي، على أن "الهجوم الإرهابي يشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وقد يتسبب بأضرار بيئية واقتصادية".

العقيد المالكي : استمرار هذه المحاولات يبرز خطر هذه الميليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار استخدام #ميناء_الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الإرهابية وكذلك تهريب الصواريخ والأسلحة .#واس — واس (@spagov) ٣ أبريل، ٢٠١٨

وأكد المتحدث باسم التحالف، على "استمرار استخدام ميناء الحديدة نقطة انطلاق للعمليات الإرهابية وكذلك تهريب الصواريخ والأسلحة".

وأشار المالكي إلى أهمية وضع ميناء الحديدة تحت الرقابة الدولية.

المصدر: واس + الرياض