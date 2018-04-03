روسيا ترصد مليون دولار ضمن المساعدات الإنسانية لليمن

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف اليوم الثلاثاء، أن روسيا خصصت مليون دولار للمساعدات الإنسانية والإغاثية لليمن لـ2018.

وقال غاتيلوف في مؤتمر الدول المانحة لليمن في جنيف: "تم الاتفاق على تخصيص روسيا مليون دولار لليمن في إطار برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لتقديم المساعدات الغذائية الإنسانية لهذا العام".

وأبدى غتيلوف قلق موسكو إزاء تدهور الأوضاع في اليمن، وأدان الهجمات الصاروخية العشوائية على المناطق المأهولة والبنية التحتية في الأراضي اليمنية.

وأضاف: "نحن مقتنعون بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية، وينبغي إنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين أينما كانوا. ونؤكد على موقفنا المبدئي لوقف سريع للمواجهات في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس توافق واسع بين القوى السياسية اليمنية الرئيسية".

وعقدت الأمم المتحدة صباح اليوم مؤتمرا دوليا للمانحين على مستوى رفيع لمساعدة اليمن، يهدف لجمع 2.96 مليار دولار لتمويل برنامج المساعدات الإنسانية للعام 2018 لرفد 13 مليون شخص في البلاد.

إقرأ المزيد

والتزمت السعودية والإمارات بالمساهمة بمبلغ 930 مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية لدعم اليمن، وسيغطي هذا المبلغ تقريبا ثلث المبلغ اللازم لخطة المساعدات الإنسانية لليمن في 2018.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 3 أعوام حربا عنيفة بين الحوثيين من جهة، والقوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي مدعومة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان