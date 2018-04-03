رحيل 4 حافلات بمسلحي جيش الإسلام وعائلاتهم عن دوما

أفادت مراسلتنا بخروج أربع حافلات اليوم من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بمسلحي جيش الإسلام، تمهيدا لرحيلهم إلى جرابلس في ريف حلب شمالي سوريا.

وغادرت دوما أمس 21 حافلة تقل 1130 شخصا شكلوا الدفعة الأولى من مسلحي جيش الإسلام وعائلاتهم، وذلك تحت إشراف الهلال الأحمر السوري وبعد الخضوع للتفتيش، منعا لتهريب أي مختطفين أو أي عبوات ناسفة أو قنابل.

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وأعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا يوري يفتوشينكو اليوم، أن خروج المسلحين مع عوائلهم من مدينة دوما مستمر، مشيرا إلى مغادرة أكثر من 2000 شخص للمدينة حتى الآن.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله