السنغال تطرد ليبيين لاجئين إليها من "غوانتانامو"

قال موقع "ذي إنترسيبت" الأمريكي إن ليبيين اثنين كانا معتقلين في "غوانتانامو" وأطلق سراحهما للعيش في السنغال، تلقيا إخطارا من سلطات العاصمة داكار بطردهما إلى ليبيا.

وأضاف الموقع، أن الليبي عمر خليفة أبو بكر، قضى في المعتقل 14 عاما دون توجيه أي اتهامات له، وأنه أعور وبساق واحدة وأطلق سراحه عام 2016 وأرسل إلى السنغال، وكان إطلاقه جزء من اتفاق تفاوض عليه محاموه مع الحكومة الأمريكية.

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وذكر الموقع أنه عند إطلاق أبو بكر، أوضح مسؤولون من السنغال ووزارة الدفاع الأمريكية أنهم لا يعتبرونه مصدر تهديد.

وجاء في بيان رسمي للحكومة السنغالية، أن داكار ضمنت حق اللجوء السياسي لليبيين، وأحدهما أبو بكر الليبي العاجز والمعتقل منذ 14 عاما دون محاكمة.

من المهم الإشارة إلى أن معتقلا ليبيا آخر أفرج عنه من "غوانتانامو" وكانت وجهته هو الآخر السنغال، ويدعى سالم الغريبي، قد تلقى إخطارا مماثلا الأسبوع الماضي يعلمه بترحيله الوشيك.

المصدر: موقع "ذي إنترسيبت" الأمريكي